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الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على أحد قادة "حماس"

Lebanon 24
06-11-2023 | 11:19
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى" على قائد كتيبة "دير البلح"، التابعة لحركة "حماس"، وائل أبو عسفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو قامت بتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكرية بالقضاء على وائل أبو عسفة قائد كتيبة دير البلح التابعة لحركة "حماس" في لواء الوسطى.
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ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد، قال إنها للغارة التي شنها وتم خلالها القضاء على أبو عسفة.
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