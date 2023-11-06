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عربي-دولي
خلال الـ48 ساعة الأخيرة.. "القسام" تدمّر 27 آلية عسكرية إسرائيلية
Lebanon 24
06-11-2023
|
12:04
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أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، مساء اليوم، أن عناصر "القسام" دمروا 27 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال الـ48 ساعة الأخيرة.
وفي بيان مقتضب، قال إن "الكتائب دكت القوات الإسرائيلية المتوغلة بعشرات قذائف الهاون".
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كما أشار الى أن العناصر التحموا في اشتباكات مباشرة مع القوات الإسرائيلية وأوقعوا فيها خسائر محققة.
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