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فصائل عراقية تعلن استهداف 4 قواعد أميركية في العراق وسوريا

Lebanon 24
06-11-2023 | 13:28
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قالت فصائل عراقية، مساء الاثنين، إنها استهدفت 4 قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا، بحسب بيان.

وذكرت جهة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" أنه تمّ استهداف "4 قواعد للاحتلال الأميركي بـ 6 هجمات".
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وقالت الجهة المذكورة إن 3 من تلك الهجمات استهدفت قاعدة "عين الأسد" غربي العراق فيما شنت هجوماً رابعاً على "قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل" شمالي البلاد.

وفي سوريا، هاجمت هذه الفصائل، اليوم، قاعدتي "تل البيدر" شمالي البلاد، و"التنف" جنوبها، وقالت إنه "تم استعمال الأسلحة المناسبة والتي أصابت أهدافها بشكل مباشر"، وفق البيان الذي لم يحدد هذه الأسلحة.

ولم يصدر تعليق على الفور من الجيش الأميركي بشأن هذه الهجمات المفترضة. 

مع هذا، تفيد تقديرات أميركية بوقوع 38 هجوما على قواعد للولايات المتحدة في العراق وسوريا.

وتواجه القوات الأميركية في الشرق الأوسط تصاعداً في الهجمات على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس.
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