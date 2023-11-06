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غوتيريش: كابوس غزة "أزمة للإنسانية"

Lebanon 24
06-11-2023 | 13:38
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اشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أن المنشآت والمرافق المدينة والمدنيين هم الأكثر تضررا جراء العمليات البرية والقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي حول الشرق الأوسط: "العمليات البرية للجيش الإسرائيلي والقصف المستمر تضرب المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك الملاجئ. لا أحد في مأمن".
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ووفقا له، فإن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تطورت إلى "أزمة إنسانية"، معتبراً أن "كابوس غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية، بل أزمة للإنسانية".

 
كما أكد غوتيريش على ضرورة إمداد قطاع غزة بالوقود.

واضاف أن عدد الصحافيين الذين سقطوا في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة هو عدد قياسي.

كذلك أعلن أن عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين لقوا حتفهم منذ بدء الحرب في قطاع غزة في تصاعد، وهو أكثر من أي وقت آخر في تاريخ المنظمة العالمية.
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