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عربي-دولي

الإمارات تقيم مستشفى ميدانياً متكاملاً داخل قطاع غزة

Lebanon 24
06-11-2023 | 14:40
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أعلنت دولة الإمارات عن إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة.
 
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تنفيذاً لأوامر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، "تقرر إقامة مستشفى ميداني إماراتي متكامل داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 الإنسانية".
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واشارت الوكالة الى هذه المبادرة تأتي تجسيداً لمواقف الإمارات التاريخية الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي تواجههم حالياً".

وانطلقت اليوم، من مطار أبوظبي الدولي خمس طائرات تحمل جميع المعدات والمتطلبات اللازمة لإقامة المستشفى الميداني وتشغيله، حيث ستفرغ حمولتها في مطار العريش في جمهورية مصر تمهيداً لنقلها إلى داخل قطاع غزة.

ويضم المستشفى الميداني الإماراتي، الذي تبلغ سعته 150 سريراً وسيجري تنفيذه على عدة مراحل، أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والنساء، والتخدير وعناية حثيثة للأطفال والبالغين، بجانب عيادات في تخصصات الباطنية، والأسنان وعيادة نفسية، وطب العائلة إضافة إلى خدمات الأشعة المقطعية، ومختبر وصيدلية والخدمات الطبية المساندة. وفق وكالة أنباء الإمارات.


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