في هدية عيد ميلاده.. عبوة ناسفة تقتل مساعد قائد القوات الأوكرانية!

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أعلن القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اليوم، مقتل مساعده غينادي تشاستياكوف.وقال عبر قناته في "تيليغرام": "اليوم، في ظل ظروف مأساوية، في عيد ميلاده، قُتل مساعدي وصديقي المقرب، غينادي تشاستياكوف، انفجرت عبوة ناسفة كانت موجودة في إحدى الهدايا. وترك غينادي وراءه زوجته وأطفاله الأربعة. تعازينا الحارة لعائلته".واشار الى أنه سيتم تحديد الأسباب والظروف خلال التحقيق القضائي.