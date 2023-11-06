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عربي-دولي

في هدية عيد ميلاده.. عبوة ناسفة تقتل مساعد قائد القوات الأوكرانية!

Lebanon 24
06-11-2023 | 15:17
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أعلن القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اليوم، مقتل مساعده غينادي تشاستياكوف. 

وقال عبر قناته في "تيليغرام": "اليوم، في ظل ظروف مأساوية، في عيد ميلاده، قُتل مساعدي وصديقي المقرب، غينادي تشاستياكوف، انفجرت عبوة ناسفة كانت موجودة في إحدى الهدايا. وترك غينادي وراءه زوجته وأطفاله الأربعة. تعازينا الحارة لعائلته".
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واشار الى أنه سيتم تحديد الأسباب والظروف خلال التحقيق القضائي.
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