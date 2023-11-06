في آخر لقاء بينهما.. هذا ما تعهد به بايدن أمام نتنياهو

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وقال منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن "بايدن أوضح، في محادثة مع نتنياهو اليوم، أن أميركا ستواصل ضمان حصول إسرائيل على الأدوات والوسائل اللازمة".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأنجلوسكسونيين يدفعون الشرق الأوسط لبدء حرب كبرى.وأوضح وزير الخارجية الروسي أن النهج الذي يتبعه الغرب يؤدي عادة إلى تصاعد الإرهاب ونزوح ملايين اللاجئين.