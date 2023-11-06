Advertisement

عربي-دولي

في آخر لقاء بينهما.. هذا ما تعهد به بايدن أمام نتنياهو

Lebanon 24
06-11-2023 | 15:25
A-
A+
Doc-P-1127291-638349067802453660.jpg
Doc-P-1127291-638349067802453660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم الدعم لإسرائيل لمحاربة حركة "حماس".

وقال منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن "بايدن أوضح، في محادثة مع نتنياهو اليوم، أن أميركا ستواصل ضمان حصول إسرائيل على الأدوات والوسائل اللازمة".
Advertisement

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأنجلوسكسونيين يدفعون الشرق الأوسط لبدء حرب كبرى.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن النهج الذي يتبعه الغرب يؤدي عادة إلى تصاعد الإرهاب ونزوح ملايين اللاجئين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-11-06
18:52 | 2023-11-06
18:25 | 2023-11-06
17:57 | 2023-11-06
16:56 | 2023-11-06
16:23 | 2023-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24