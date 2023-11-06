رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نستطيع الوصول إلى كل مكان في الشرق الأوسط

Advertisement

وأوضح هاليفي خلال زيارته مقر سرب "أدير" لمقاتلات إف 35: "هذه القاعدة قادرة على الوصول إلى كل مكان في الشرق الأوسط"وأضاف أنه منذ شهر "نشهد حربًا نسدد خلالها ضربات قاسية للغاية لحماس، ونضرب القيادة الحمساوية، ونضرب القادة، ونضرب المخربين، وندمر البنى التحتية التابعة لحماس في غزة، ونكون على أهبة الاستعداد بشكل مستمر للتعامل مع مناطق أخرى".