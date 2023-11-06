Advertisement

عربي-دولي

"قوات الحوثي" تُطلق طائرات مسيرة على إسرائيل.. وتتعهد بالمزيد

Lebanon 24
06-11-2023 | 16:08
A-
A+




Doc-P-1127302-638349094151633729.jpg
Doc-P-1127302-638349094151633729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الاثنين، أنها قامت بإطلاق دفعة من الطائرات المسيرة على أهداف حساسة في إسرائيل خلال الفترة السابقة. 

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن البيان الصادر عن الحوثيين أن نتائج هذه العملية أدت إلى توقف حركة النشاط في القواعد العسكرية والمطارات المستهدفة لعدة ساعات. 
Advertisement

كذلك، أكدت الجماعة استمرارها في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ذات الطابع النوعي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-11-06
18:52 | 2023-11-06
18:25 | 2023-11-06
17:57 | 2023-11-06
16:56 | 2023-11-06
16:23 | 2023-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24