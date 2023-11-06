"قوات الحوثي" تُطلق طائرات مسيرة على إسرائيل.. وتتعهد بالمزيد

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أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الاثنين، أنها قامت بإطلاق دفعة من الطائرات المسيرة على أهداف حساسة في إسرائيل خلال الفترة السابقة.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن البيان الصادر عن الحوثيين أن نتائج هذه العملية أدت إلى توقف حركة النشاط في القواعد العسكرية والمطارات المستهدفة لعدة ساعات.كذلك، أكدت الجماعة استمرارها في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ذات الطابع النوعي.