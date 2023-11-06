تقرير يكشف: أميركا تُخطط لنقل "قنابل دقيقة" إلى إسرائيل!

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وقالت الصحيفة إن صفقة الأسلحة الكبيرة المشار إليها، تأتي وسط مخاوف متزايدة في الكونغرس وبين بعض المسؤولين الأميركيين بشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأميركية أرسلت إخطاراً رسمياً في 31 تشرين الأول الماضي لقادة الكونغرس بشأن النقل المخطط للقنابل الدقيقة "Spice Family Gliding Bomb Assemblies" وهو نوع من الأسلحة الموجهة بدقة التي تطلقها الطائرات الحربية.وأفادت نقلا عن مراسلات اطلعت عليها، بأن شركة تصنيع الأسلحة "رافائيل يو إس إيه" ستنقل القنابل إلى شركتها الأم الإسرائيلية رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة لتستخدمها تل أبيب.جدير بالذكر أن الإدارة الأميركية قدمت جميع أنواع الدعم منذ السابع من تشرين الأول الماضي، تاريخ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قالت الأمم المتحدة إن غزة أصبحت "مقبرة للأطفال"، مما عزز المطالبات بوقف إطلاق النار في الوقت الذي قالت فيه السلطات الصحية الفلسطينية إن عدد الشهداء في الغارات الإسرائيلية تجاوز الـ10 آلاف.ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 10022 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.وعلى الجانب الإسرائيلي، قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.