ملك الأردن: لوقف إطلاق النار في غزة

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وقال الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه في بروكسل الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ وأعضاء مجلس شمال الأطلسي، إن "الجميع يدفع اليوم ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وأضاف: "لا بد من رؤية شمولية للأمن الإقليمي مبنية على أساس حل القضية الفلسطينية".كذلك، شدد الملك الأردني على "ضرورة وقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين"، محذراً من "تفجر الأوضاع في الضفة الغربية وفي القدس الشريف".