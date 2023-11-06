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عربي-دولي
إستشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيليّ في الضفة الغربيّة
Lebanon 24
06-11-2023
|
16:56
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إستشهاد 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية التي يتصاعد فيها التوتر منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وكانت الوزارة أعلنت الإثنين صباحا استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة برصاص الجيش الإسرائيلي في حلحول القريبة من مدينة الخليل.
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وقالت مصادر في الخليل إنّ مواجهات وقعت بين شبان والجيش الإسرائيلي الذي كان يقوم بعملية اعتقال في البلدة، وأسفرت عن إستشهاد شاب وإصابة ثلاثة آخرين بالرصاص الحي.
وأكد شهود عيان في طولكرم أنه تم إيقاف المركبة التي كان يستقلها الشبان وهم مسلحون في شارع شمال المدينة من قبل مركبة تحمل لوحة فلسطينية تبين لاحقا أنها تقل جنودًا إسرائيليين. وبحسب الشهود، فقد أطلق الجنود النار على الشبان الـ4 الذين تتهمهم إسرائيل بقيادة كتيبة طولكرم المسلحة.
كذلك، استُشهد فلسطيني آخر (18 عاماً) "برصاصة في رأسه اطلقها الجيش الاسرائيلي" في بيت فجار جنوب الضفة الغربية، بحسب ما نقلت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الاثنين.
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