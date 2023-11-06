عبور 329 شخصاً من غزّة إلى مصر عبر معبر رفح

Advertisement

وصل إلى معبر رفح المصري 329 شخصاً من مزدوجي الجنسية بعد استئناف عملية الإجلاء التي انطلقت الأربعاء الماضي قبل أن يتم تعليقها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة ليرتفع بذلك إجمالي من تم إجلاؤهم من قطاع غزة حتى الآن إلى نحو 1400 شخص من جنسيات مختلفة.كما استقبلت المستشفيات المصرية 17 مصاباً ومعهم 12 مرافقاً جرى توزيعهم على مستشفيات العريش ومعهد ناصر بالقاهرة وبرج العرب بالإسكندرية لعلاجهم من الجروح الخطيرة التي أصيبوا بها جراء القصف الإسرائيلي العنيف على غزة ليتجاوز بذلك إجمالي المصابين الذين نقلوا إلى مصر حتى الآن 100 مصاب.من جانب آخر استقبل الجانب الفلسطيني من معبر رفح 92 شاحنة مساعدات إغاثية تحمل أدوية وأغذية وحليب أطفال ومياه ليصل بذلك إجمالي شاحنات المساعدات التي وصلت القطاع منذ 21 من تشرين الأول الماضي إلى 567 شاحنة، فيما يواجه مخزون المساعدات بمدينة العريش نقصا يهدد استمرار تدفق المواد الإغاثية إلى سكان القطاع الذين تتزايد احتياجاتهم الإنسانية يوما بعد آخر.