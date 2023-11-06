فجر اليوم.. اشتباكات عنيفة خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم طولكرم بالضفة

Advertisement

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن 5 أصيبوا خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية فجرا.وذكرت الوكالة أن شابين أصيبا بشظايا صاروخ أطلقته مسيّرة إسرائيلية كما أصيبت سيدة وشابين بالرصاص وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت بين شبان والقوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص بكثافة.كانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، قالت اليوم إنها استهدفت آليات عسكرية وقوات إسرائيلية في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية بعبوات ناسفة وألحقت "إصابات مباشرة". وأضافت عبر حسابها على "تليغرام" أن عناصرها تخوض "اشتباكات عنيفة" ضد الآليات والقوات الإسرائيلية المتوغلة في طولكرم.