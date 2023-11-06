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تل أبيب تُهدد: سلاح الجو قادر على قصف أي منطقة بالشرق الأوسط

Lebanon 24
06-11-2023 | 23:15
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مع دخول الحرب على غزة شهرها الثاني، أعلن رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أمس الاثنين، أن سلاح الجو قادر على قصف أي منطقة بالشرق الأوسط.

كما قال في بيان مساء: "نحن على أهبة الاستعداد بشكل مستمر للتعامل مع مناطق أخرى".
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وصرح بأنه زار مقر السرب 140 إسناد جوي لطائرة "أدير".

القتال متواصل في غزة

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل القتال في قطاع غزة.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيطر على مبنى تابع لحماس في قطاع غزة، مضيفاً "نواصل تدمير الأنفاق في شمال غزة".

كما أضاف "نواصل استهداف مواقع عدة في جنوب لبنان".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إسرائيل إطلاق المرحلة الثانية من عمليتها البرية في قطاع غزة، بالتوغل براً بشكل أعمق، واستكشاف وتحديد الأنفاق.

فقد كشف متحدث عسكري، أمس الاثنين، أن القوات الإسرائيلية تستعد لمهاجمة مقاتلي حماس في أنفاقهم ومخابئهم تحت الأرض في شمال قطاع غزة بعد عزل المنطقة بالقوات والدبابات.(العربية)


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