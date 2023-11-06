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عربي-دولي

عدد الشهداء في غزة تخطى الـ 10 آلاف.. وواشنطن تعترف: نعلم أن عددهم بالآلاف

Lebanon 24
06-11-2023 | 23:19
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منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 تشرين الأول الماضي، وصلت حصيلة الشهداء إلى أكثر من عشرة آلاف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة، أشرف القدرة في مؤتمر صحافي، إن الحصيلة الإجمالية للضحايا في القطاع بلغت 10022 شهيدا ، وذلك في اليوم الحادي والثلاثين للحرب.
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وبحسب الوزارة، فإن الحصيلة تشمل أكثر من 4 آلاف طفل، وغالبية الشهداء منذ بداية الحرب هم من المدنيين.

يتحدى الإنسانية

كما قال أشرف القدرة، استشهد 292 فلسطينيا على الأقل ليل الأحد-الاثنين في غارات عنيفة شنّها الجيش الإسرائيلي، متهماً إياه "بارتكاب 19 مجزرة في الساعات الأخيرة".

بدوره، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن مقتل عشرة آلاف شخص في شهر واحد في غزة "يتحدى الإنسانية".

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" تويتر سابقا "وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، قتل عشرة آلاف شخص منذ السابع منتشرين الأول. عشرة آلاف شخص في شهر واحد. هذا يتحدى الإنسانية".

أميركا تقر
من جانبها، أقرّت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، بأن حصيلة الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى في غزة هي بـ"الآلاف" من دون إعلان حصيلة محدّدة.

ولدى سؤاله عن حصيلة القتلى التي تعلنها وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع، قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في تصريح لصحافيين "في ما يتعلّق بالقتلى المدنيين في غزة، نعلم أن عددهم بالآلاف".

وتابع "لذا تم التركيز مع الإسرائيليين وغيرهم في المنطقة على أهمية إدخال المساعدات ولا سيما الإنسانية إلى غزة".(العربية)

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