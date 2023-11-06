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عربي-دولي

أسلحة موجهة بدقة.. واشنطن ستزود إسرائيل بقنابل دقيقة!

Lebanon 24
06-11-2023 | 23:26
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أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس بأنها تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار، وفق ما كشف مصدر مطلع.

وأرسلت الإدارة الأميركية إخطارا رسميا في 31 تشرين الأول الماضي إلى قادة الكونغرس بشأن النقل المخطط لنوع من الأسلحة الموجهة بدقة التي تطلقها الطائرات الحربية، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".
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كما قالت الصحيفة نقلا عن مراسلات اطلعت عليها، إن شركة تصنيع الأسلحة رافائيل يو.إس.إيه ستنقل القنابل إلى شركتها الأم في إسرائيل رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة لتستخدمها وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وردا على هجوم حماس المباغت في السابع من تشرين الأول وفّرت الولايات المتحدة دعما عسكريا لإسرائيل، وعزّزت انتشار قواتها في المنطقة، لا سيما بنشرها حاملتي طائرات مع مجموعات السفن المرافقة لها.

سقوط آلاف المدنيين في غزة
إلى ذلك، أقرّت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، بسقوط "آلاف" المدنيين في غزة بين قتلى وجرحى من جراء المعارك الدائرة في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس، من دون إعلان حصيلة محدّدة.(العربية)


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