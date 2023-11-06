Advertisement

عربي-دولي

"أبي خزّن الحطب"... أوكرانيا تستعد "لأسوأ شتاء في التاريخ"

Lebanon 24
06-11-2023 | 23:29
A-
A+
Doc-P-1127377-638349358839300181.jpg
Doc-P-1127377-638349358839300181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن أوكرانيا تستعد "لأسوأ شتاء في التاريخ"، مضيفا أنه بنفسه قد اشترى الشموع.


وقال كوليبا في حديث لصحيفة "Die Welt": "قمت بشراء العشرات من الشموع. واشترى أبي شاحنة مليئة بالحطب".
Advertisement
وأضاف: "نستعد لأسوأ شتاء في التاريخ. ولذلك ستغلق عيوننها إذا لم نتلق صواريخ "Taurus" لكننا سنتلقى أنظمة الدفاع الجوي".
وأكد الوزير الأوكراني أيضا أن بلاده "ستحاول حماية محطاتها الكهروبائية بأفضل ما يمكن".
واعترف مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سابقا، أن الشتاء المقبل سيكون أصعب من الشتاء الماضي. وفي بداية تشرين الاول الماضي أوصى وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشينكو، الأوكرانيين بشراء مولدات كهروبائية. وأفاد قبل ذلك بأن 300 منشأة من مرافق البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تضررت منذ تشرين الاول عام 2022، مضيفا أنه ليس بإمكان العاملين في مجال الطاقة إصلاح نظام الطاقة بحلول فصل الشتاء. كما اشتكى بطء الغرب في توفير معدات الإصلاح.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، انخفضت قدرة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، التي كانت تقدر سابقا بنحو 37 غيغاوات، بمقدار 19 غيغاوات - أي أكثر من نصف مما كانت عليه في فبراير 2022. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2023-11-07
01:27 | 2023-11-07
01:12 | 2023-11-07
01:05 | 2023-11-07
01:03 | 2023-11-07
00:53 | 2023-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24