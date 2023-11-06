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اقتحموا منزلها: بسبب منشور مزيّف إسرائيل تعتقل الناشطة عهد التميمي.. وهذا ما قالته والدتها

Lebanon 24
06-11-2023 | 23:53
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قامت القوات الإسرائيلية باعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي للاشتباه بتهمة تحريضها على العنف لكن والدتها نفت هذا الاتهام وقالت إنه استند إلى منشور مزيف على إنستغرام.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين إنه اعتقل عهد (22 عاما) في قرية النبي صالح بالضفة الغربية. ويعتبرها سكان الضفة بطلة منذ أن صفعت عام 2017 جنديا إسرائيليا داهم قريتها وهي في السادسة عشرة من عمرها.
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وتحتج هي وآخرون منذ سنوات على مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وقال الجيش إن عهد "يشتبه في تحريضها على العنف والدعوة إلى القيام بأنشطة إرهابية".

وقالت والدتها ناريمان التميمي إن أكثر من عشرة جنود إسرائيليين اقتحموا منزل الأسرة خلال الليل واعتقلوا ابنتها.

وأضافت في مقابلة "همّا (السلطات الإسرائيلية) بيتهموها إنو هيا كاتبة بوست (منشور) تحريضي على قتل المستوطنين.. عهد ملهاش (ليس لديها) حساب على الإنستغرام".

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لما بدا أنه منشور على موقع إنستغرام من حساب يحمل اسم عهد وصورتها. ويحمل المنشور تهديدا "بذبح" المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.(سكاي نيوز)


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