للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)

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مع استمرار الحرب في غزة ودخولها شهرها الثاني حاول متظاهرون، مساء أمس الاثنين، تأخير إبحار سفينة شحن حربية أميركية من ميناء في ولاية واشنطن بالغرب الأميركي، بعدما علموا أنها محمّلة بأسلحة وقد تتوجه إلى إسرائيل، وفقا لما ورد بوسائل إعلام محلية، بث بعضها مقاطع فيديو لمئات تظاهروا في ميناء Tacoma وطالبوا بوقف إطلاق النار في غزة، وهتفوا في أرجاء الميناء بالحرية لفلسطين.وذكر ممثلون عن المتظاهرين، أنهم علموا بأمر السفينة Cape Orlando وحمولتها ووجهتها من مصادر موثوقة لم يذكروها، علما أن متحدثا باسم وزارة الدفاع وزع بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن الوزارة "لا تقدم تفاصيل العبور أو الحركة على هذه السفن لأسباب أمنية" كما قال.الشيء نفسه حدث يوم الأحد الماضي، حين احتشد عشرات من الأميركيين المؤيدين للفلسطينيين في ميناء Oakland بولاية كاليفورنيا، وحاولوا منع إبحار سفينة شحن أميركية حربية محمّلة بالأسلحة إلى إسرائيل في يوم ذكرت وسائل إعلام محلية أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس بأنها تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه وتطلق من الطائرات الحربية لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار.(العربية)