إسقاط واعتراض 17 مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود والقرم

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وقالت الوزارة في بيان: "صباح اليوم 7 تشرين الثاني، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 17 طائرة مسيرة في روسيا، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 9 مسيرات أوكرانية واعترضت 8 مسيرات فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم". تواصل الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن كييف حاولت مهاجمة أهداف في روسيا بـ17 طائرة مسيرة، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 9 منها، واعترضت 8 أخرى فوق البحر الأسود وجمهورية القرم.وقالت الوزارة في بيان: "صباح اليوم 7 تشرين الثاني، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 17 طائرة مسيرة في روسيا، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 9 مسيرات أوكرانية واعترضت 8 مسيرات فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم".

وأمس، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "تدمير" السفينة الروسية الكبيرة "أسكولد" في حوض بناء السفن في كيرتش بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، وذلك بعد يومين من إعلان الجيش الأوكراني أنه شن "بنجاح" ضربات على هذه المنطقة.



وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر شبكات التواصل الاجتماعي "أوجه الشكر إلى جميع من ساهموا في تدمير السفينة الروسية في حوض بناء السفن في كيرتش".