كلامٌ حاسمٌ.. هل ستحدث زلازل بسبب القصف الاسرائيلي العنيف على غزة؟

مع دخول الصراع والقصف العنيف في غزة شهره الثاني، اليوم الثلاثاء، حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من كم المتفجرات التي قصفتها اسرائيل على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى زلزال كبير بالمنطقة.

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وتعليقا على ذلك التحذير، قال الدكتور أحمد المحمودي، أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم "جامعة المنصورة" إن هناك تفجيرات صناعية تكون بقوة الزلازل وتستخدمها بعض القوى الكبري خلال الحروب وتحدث دمارا بنفس القوة التدميرية للزلازل، ويكون لها نفس تداعياتها.



وأضاف بأن القنابل التي يتم قصف قطاع غزة بها لا ترقى لكي تكون بنفس قوة الزلازل أو التفجيرات الصناعية، وانما يمكن أن تسبب بعض التشوهات في التربة والقشرة الأرضية.

وقال إن القنابل الإسرائيلية تأثيرها سيكون مقصورا على التربة والمباني فقط، لكن أن تتسبب في زلازل مستقبلا أمر من الصعب حدوثه، لأن "الزلزال يحدث نتيجة حركة الواح تكتونية تؤدي لخروج طاقة رهيبة مختزنة في باطن الأرض منذ آلاف السنين، وتخرج هذه الطاقة كتنفيس من الأرض عما في جوفها"، موضحا أن "القنابل وغيرها من الأسلحة التدميرية لا تؤثر على باطن الأرض أو حركة الألواح التكتونية".

وكان هوغربيتس قد قال على حسابه في منصة "إكس": "على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون. وبصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، فإن هذا القصف سيكون له في نهاية المطاف تأثير زلزالي كبير على المنطقة وسيؤدي إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت". (الحدث)