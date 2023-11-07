Advertisement

عربي-دولي

كلامٌ حاسمٌ.. هل ستحدث زلازل بسبب القصف الاسرائيلي العنيف على غزة؟

Lebanon 24
07-11-2023 | 01:12
A-
A+
Doc-P-1127411-638349418189097839.jpg
Doc-P-1127411-638349418189097839.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع دخول الصراع والقصف العنيف في غزة شهره الثاني، اليوم الثلاثاء، حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من كم المتفجرات التي قصفتها اسرائيل على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى زلزال كبير بالمنطقة.
Advertisement
 
وتعليقا على ذلك التحذير، قال الدكتور أحمد المحمودي، أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم "جامعة المنصورة" إن هناك تفجيرات صناعية تكون بقوة الزلازل وتستخدمها بعض القوى الكبري خلال الحروب وتحدث دمارا بنفس القوة التدميرية للزلازل، ويكون لها نفس تداعياتها.

وأضاف بأن القنابل التي يتم قصف قطاع غزة بها لا ترقى لكي تكون بنفس قوة الزلازل أو التفجيرات الصناعية، وانما يمكن أن تسبب بعض التشوهات في التربة والقشرة الأرضية.
 
وقال إن القنابل الإسرائيلية تأثيرها سيكون مقصورا على التربة والمباني فقط، لكن أن تتسبب في زلازل مستقبلا أمر من الصعب حدوثه، لأن "الزلزال يحدث نتيجة حركة الواح تكتونية تؤدي لخروج طاقة رهيبة مختزنة في باطن الأرض منذ آلاف السنين، وتخرج هذه الطاقة كتنفيس من الأرض عما في جوفها"، موضحا أن "القنابل وغيرها من الأسلحة التدميرية لا تؤثر على باطن الأرض أو حركة الألواح التكتونية".
 
وكان هوغربيتس قد قال على حسابه في منصة "إكس": "على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون. وبصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، فإن هذا القصف سيكون له في نهاية المطاف تأثير زلزالي كبير على المنطقة وسيؤدي إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت". (الحدث) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:48 | 2023-11-07
04:14 | 2023-11-07
03:55 | 2023-11-07
03:38 | 2023-11-07
03:30 | 2023-11-07
03:18 | 2023-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24