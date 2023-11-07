بالفيديو: متظاهرون يطبعون بصمات يد باللون الأحمر على بوابة البيت الأبيض

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، قاموا خلال نهاية هذا الأسبوع، بطبع بصمات يد باللون الأحمر على بوابة البيت الأبيض.

وقالت الشبكة الأمريكية إنه حتى صباح يوم الاثنين، لم يتم بعد "تنظيف بوابات البيت الأبيض التي تعرضت للتخريب من قبل المتظاهرين".

وقال متحدث باسم إدارة شرطة العاصمة واشنطن: تقوم خدمة المتنزهات الوطنية بالتنسيق مع الجمعية التاريخية للبيت الأبيض بالتنسيق لإزالة الطلاء".

🚨🚨🚨AFTERMATH: The site where Pro-Palestine Democrat Activists vandalized The White House gates and scaled the fence carrying a hostile nations foreign flag. pic.twitter.com/nKWYjuD2pe — Benny Johnson (@bennyjohnson) November 6, 2023 Advertisement

وتظهر الصور عند بوابة الدخول شمال البيت الأبيض بصمات يد حمراء ملطخة على الطوب، وملصقات مؤيدة لفلسطين ورسائل تدعو إلى "تحرير فلسطين" في أعقاب المظاهرة في واشنطن العاصمة يوم السبت.





وأكدت رئيسة شرطة العاصمة بالإنابة باميلا سميث أن الإدارة تعمل على احترام الاحتجاجات السلمية، مضيفة: "تتعامل إدارة شرطة العاصمة مع مئات الاحتجاجات والمظاهرات وغيرها من الأحداث كل عام، ونحن ندعم ونسهل على الأشخاص ممارسة حقهم في الاحتجاج بأمان وسلام".

وقالت الخدمة السرية إن عملاءها حول البيت الأبيض والمباني التنفيذية لم ينفذوا أي اعتقالات خلال المظاهرات.

يذكر أنه خلال التظاهرة، تسلق المتظاهرون بوابات البيت الأبيض الحديدية، وهم يطلقون عبارات تندد بدعم الرئيس الأمريكى جو بايدن المطلق لإسرائيل.



هذا وقام أعضاء خدمة المتنزهات الوطنية بنصب ستارة سوداء أمام البوابات الخارجية للبيت الأبيض، فيما يتم العمل على تنظيف الطلاء الأحمر. (RT)