ترامب يفقد أعصابه ويُهاجم القاضي خلال محاكمته!

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كتبت "العربية":"اشتبكا لفظياً وجهاً لوجه".. هذا ملخص ما حدث لشهادة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام القاضي، والتي استمرت 4 ساعات، حيث وصفه ترامب بأنه الكاره له، وسرعان ما تحولت هذه الشهادة في محاكمة الاحتيال المدنية أمس الاثنين إلى صراع مرير بالكلمات، حيث دفعت إجابات ترامب وغضبه القاضي إلى توبيخه بشكل متكرر.وخلال الساعات الأربع التي قضاها على منصة الشهود، فقد الرئيس السابق أعصابه وهاجم القاضي، وانتقد الشخص الذي سيقرر مصير إمبراطوريته التجارية، واقترح أن أحد أحكامه السابقة للمحاكمة كان "غبيا للغاية".وبحسب موقع "بوليتكو"، انتهك ترامب باستمرار، تعليمات القاضي بتقديم إجابات موجزة ومباشرة على الأسئلة، وبدلا من ذلك قدم الكثير من الهجمات السياسية التي ينشرها ترامب عادة خلال حملته الانتخابية.وقال ترامب للقاضي آرثر انغورن "ما تقوم به شيء فظيع.. أنت لا تعرف شيئًا عني". وأضاف: "أنت تعرف أن هذا اختراق سياسي"، ووجه نظراته إلى المدعية العامة في نيويورك تيش جيمس، التي رفعت قضية الاحتيال المدني بقيمة 250 مليون دولار ضد ترامب وأبنائه البالغين في منظمة ترامب.وفي حكم حاسم قبل المحاكمة، وجد القاضي أن ترامب قام بشكل منهجي بتضخيم أصوله في البيانات المالية للحصول على شروط مواتية من البنوك وشركات التأمين. وسيقرر القاضي العقوبات التي سيواجهها ترامب وشركته.ويعتمد الدفاع الأساسي لترامب، والذي قدمه علنًا منذ بداية المحاكمة والذي كرره خلال شهادته، هو أن بياناته المالية تحتوي على إخلاء مسؤولية، وهو بيان "قوي جدًا جدًا"، وبالتالي لم تكن مخصصة للاستخدام من قبل البنوك أو شركات التأمين.وقال ترامب: "لدينا بند إخلاء المسؤولية الذي ينص على بذل العناية الواجبة، ولا تعتمد تحت أي ظرف من الظروف على أي شيء هنا".وعن البيانات المالية قال ترامب "إذا كنت تقترض أموالاً فهي لم تكن في الواقع وثائق أولتها البنوك اهتماماً كبيراً. لقد نظروا إلى الصفقة، ونظروا إلى الأصول ولكن هذه الأوراق لم تكن مهمة للغاية".ورد القاضي "لا، لا، لا لن نسمع عن بند إخلاء المسؤولية. إذا كنت تريد أن تسمع عن بند إخلاء المسؤولية، فاقرأ رأيي مرة أخرى أو ربما للمرة الأولى". ورد ترامب قائلا: "أنت مخطئ في رأيك"، مضيفا: "لقد وصفتني بالمحتال ولم تعرف عني شيئا".وبصرف النظر عن هجوم ترامب، لم يرد القاضي إنغورون على هجمات ترامب، لكن القاضي غضب في عدة نقاط عندما رفض ترامب على ما يبدو الإجابة على الأسئلة التي طرحها عليه محامي مكتب المدعي العام.وكان ترامب في مزاج كئيب منذ البداية. وفي طريقه إلى قاعة المحكمة صباح أمس الاثنين، وصف القضية بأنها "حرب سياسية"، وقال إنها شيء يحدث في "جمهوريات الموز".ومع وجهٍ عبوس وكتفين منحنيتين، اتخذ الموقف ورفع يده اليمنى ليؤدي اليمين وجلس في منصة الشهود لمواجهة الأسئلة فيما يعد مجرد الفصل الحالي في سلسلة طويلة من المشاكل القانونية التي يواجهها ترامب الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى شعر إنغورون بالإحباط عندما قدم ترامب إجابات متكررة وغير مفيدة.وبعد ساعات من شهادته، حاول ترامب القراءة من قطعة من الورق أخرجها من جيبه. "أود أن أقرأ هذا، حضرة القاضي، إذا استطعت. هل مسموح لي أن أفعل ذلك؟"، وعندما قال القاضي لا، تمتم ترامب ساخرا: "أنا مصدوم، أنا مصدوم".(العربية)