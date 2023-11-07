ترامب لن يشارك.. 5 مرشحين جمهوريين يتأهلون للمناظرة الثالثة من هم؟

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أعلنت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري عن تأهل خمسة مرشحين رئاسيين من الحزب الجمهوري للمناظرة الثالثة يوم الأربعاء في ميامي، ويمثل هذا حوالي نصف عدد المرشحين مقارنة بالمناظرات التمهيدية الأولى والثانية.ومثل المناظرتين السابقتين، من غير المرجح أن يشارك في مناظرة ميامي المرشح الأوفر حظا الرئيس السابق دونالد ترامب.وتم إدراج المتأهلين للمرحلة على النحو التالي: حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هالي، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي، والسيناتور تيم سكوت. (العربية)