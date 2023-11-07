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عربي-دولي

ترامب لن يشارك.. 5 مرشحين جمهوريين يتأهلون للمناظرة الثالثة من هم؟

Lebanon 24
07-11-2023 | 01:38
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أعلنت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري عن تأهل خمسة مرشحين رئاسيين من الحزب الجمهوري للمناظرة الثالثة يوم الأربعاء في ميامي، ويمثل هذا حوالي نصف عدد المرشحين مقارنة بالمناظرات التمهيدية الأولى والثانية.
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ومثل المناظرتين السابقتين، من غير المرجح أن يشارك في مناظرة ميامي المرشح الأوفر حظا الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتم إدراج المتأهلين للمرحلة على النحو التالي: حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هالي، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي، والسيناتور تيم سكوت. (العربية) 
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