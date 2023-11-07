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عربي-دولي

"تعرف الكثير عنا".. كلام لافت لضابط إسرائيلي عن معلومات حماس الاستخباراتية

Lebanon 24
07-11-2023 | 01:54
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أشار ضابط استخبارات في الجيش الإسرائيلي، إلى أن حركة "حماس" تمكنت من جمع معلومات استخباراتية في الوقت الحقيقي عن قواتنا، وتعرف الكثير عنا، وعن طريقة عملنا.
 
وقال في حديث لصحيفة israel hayom، إن الفرقة التي يخدم فيها هي فرقة احتياطية، والتي في الخطط الأصلية للدخول البري إلى قطاع غزة لم يكن من الضروري أن تكون من بين القوات المناورة الأولى، ولكن في ضوء الوضع في الشمال، الذي يدفع الجيش الإسرائيلي إلى التحرك للحفاظ على ترتيب واسع للقوات هناك، تقرر أن تدخل الفرقة، التي تدربت لسنوات عديدة استعدادا للقتال في قطاع غزة.
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وأكد الضابط أن "مقاتلي حماس يعرفون الكثير عنا، ويعرفون طريقة عملنا، ولديهم أيضا مجموعة معلومات استخباراتية  يستخدمونها في الوقت الفعلي"، مشددا على أن "تصفية كبار الضباط، وخاصة الجنرالات، تضر بشكل كبير بقدرة حماس على القيادة والسيطرة في القتال ضد الجيش الإسرائيلي، على الرغم من أن كل واحد منهم سيكون له بديل في نهاية المطاف".

وأشار إلى "أننا اعتقدنا في البداية أن التهديد الأكبر الذي سيواجهنا في قطاع غزة هو العبوات الناسفة لكن تبين أن الخطر هو القذائف المضادة للدروع"، مضيفا: "في الخطط العملياتية، مجدنا العدو الذي نقاتل ضده.. هم خائفون جدا من الخروج من الأنفاق، وأولئك الذين يخرجون يتعرضون للهجوم. هم يموتون في الأنفاق ولا يستطيعون الخروج منها".

واعتبر أن "معنويات مقاتلي حماس منخفضة للغاية، ومنذ المناورة البرية لم يحققوا أي نجاح تقريبا"، إلا أنه يجدد التأكيد أن استخبارات حماس "جيدة"، و"تعمل بشكل جيد". (روسيا اليوم) 
 
 
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