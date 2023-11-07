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عبد اللهيان: الرسالة وصلت

Lebanon 24
07-11-2023 | 02:24
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان إن "هناك رسالة قد وصلت"، وذلك ردا على نفي واشنطن نقل وزير الخارجية أنتوني بلينكن، رسالة إلى طهران، عبر رئيس الوزراء العراقي.
 
وقال عبد اللهيان عبر حسابه على منصة "اكس" إن "الولايات المتحدة تسعى لهدنة مؤقتة، منذ الأسبوع الماضي"، موضحا أن "الأميركيين يكذبون ويديرون لعبة الوقت في الحرب ضد غزة والضفة".
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ووجه عبد اللهيان رسالة إلى أميركا، قائلا: "أوقفوا النفاق والإبادة الجماعية ضد غزة"، مضيفا أن "أكثر من 120 دولة دعت إلى إنهاء الحرب، كما ينزل الملايين من مختلف مدن العالم بما فيها واشنطن إلى الشوارع دعما لفلسطين وإدانة جرائم الحرب، لكن البيت الأبيض يفضل البقاء شريكا ومرافقا للنظام الإسرائيلي المنهار على حساب مواجهة الرأي العام من العالم". (روسيا اليوم) 
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