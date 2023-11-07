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عربي-دولي
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
07-11-2023
|
02:22
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كشفت صحيفة Hurriyet التركية ان سبب رفض وزير الخارجية التركي هاكان فيدان معانقة نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، هو عدم اللباقة التي أبداها الوزير الأميركي قبل ذلك بقليل.
يُشار إلى أن المفاوضات بين بلينكن وفيدان، جرت في أنقرة في 6 تشرين الثاني، واستمرت نحو ساعتين ونصف الساعة.
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وتحدثت وسائل إعلام تركية عن محاولة بلينكن، "معانقة نظيره التركي خلال تبادل التحية معه ولكن الأخير تراجع خطوة إلى الوراء".
وظهر في فيديو نشرته الخارجية التركية، كيف يتقدم بلينكن بعد مصافحة قوية خطوة إلى الأمام ما يعطي انطباعا بأنه محاولة للعناق، لكن وزير الخارجية التركية تراجع خطوة إلى الوراء مع مواصلة الضغط على يد نظيره.
وأضافت صحيفة Hurriyet: "وعندما وصلت سيارة بلينكن إلى مبنى وزارة الخارجية التركية، وقف هاكان فيدان أمام باب الوزارة، كما يفعل عادة عند استقبال كل وزير زائر. وعندما لم يخرج بلينكن، الذي كان يتحدث عبر الهاتف، من سيارته، عاد فيدان إلى المبنى. ورحب فيدان بالوزير الأميركي الذي أبدى لتوه فظاظة دبلوماسية واضحة، لكن فيدان رفض محاولة وزير الخارجية الأميركي معانقته".(روسيا اليوم)
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