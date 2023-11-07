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عربي-دولي

ألمانيا تقرر نشر لواء دبابات بشكل دائم في ليتوانيا

Lebanon 24
07-11-2023 | 02:26
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قررت وزارة الدفاع الألمانية نشر لواء دبابات قتالية بشكل دائم في ليتوانيا.

أفادت بذلك بوابة Augen Geradeaus نقلا عن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، حيث صرح في بيان له بأنه "سيتم دمج المجموعة القتالية متعددة الجنسيات التابعة لحلف (الناتو) ككتيبة قتالية ثالثة في اللواء الذي تعهدت ألمانيا بالدفاع به عن الجناح الشرقي للحلف".
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ويشار إلى أنه من المقرر نشر كتيبة الدبابات 203 من أوغسدورف وكتيبة بانزرجرينادير 122 من أوبرويشتاش في دولة البلطيق كنواة للواء الجديد.

وبحسب بيستوريوس، فإن التشكيل العسكري الذي يحمل اسم Panzerbrigade 42 سيتألف من نحو 4800 جندي وسيكملهم 200 موظف مدني من ألمانيا. وبحسب البوابة، فإن الموقع النهائي للواء لم يتم تحديده بعد، وبحسب وزارة الدفاع الألمانية، فإن ضواحي العاصمة الليتوانية فيلنيوس أو مدينة كاوناس تعد خيارات للإقامة. ومن المتوقع أن يبدأ اللواء الجديد عمله رسميا أوائل عام 2025.

وكانت ألمانيا قد أعلنت في 24 تشرين الاول الماضي عن نقل نظام الدفاع الجوي MANTIS إلى سلوفاكيا لتعزيز أمن الحدود مع أوكرانيا، ولوحظ أن الأنظمة ستدخل الخدمة مع اللواء 11 التابع للقوات الجوية السلوفاكية في نيترا، وسيتم استخدامها لحماية المنشآت في شرق البلاد، فيما ذكرت وزارة الدفاع الألمانية أن أكثر من 100 عسكري خضعوا للتدريب الفني الضروري وممارسة إطلاق النار للمشاركة في تشغيل هذه الأنظمة. (RT)
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