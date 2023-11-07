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عربي-دولي

مصر ترد على نقل الأسلحة من سيناء إلى غزة

Lebanon 24
07-11-2023 | 03:38
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قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إنه لا تعليق على بعض التصريحات الإسرائيلية بشأن دخول السلاح لقطاع غزة من سيناء، طالما لم تصدر عن مصدر رسمي.


وأكد أنه "لا تعليق على التصريحات الإسرائيلية من بعض الأشخاص بشأن دخول السلاح لقطاع غزة من سيناء"، لافتا إلى أن الهدف هو عودة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة ووقف الحرب وقتل وترويع المدنيين.
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وشدد عل أنه "لا بد من تحرك الضمير العالمي ضد تصرفات العدوان الإسرائيلي على غزة، وهو ما يدفع إسرائيل للتوقف عن عدوانها"، لافتا إلى أن الدول العربية رفضت التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه.

كما أكد أن منطقة الشرق الأوسط لا تتحمل مزيدا من عدم الاستقرار، تعقيبا على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي وضرب غزة بقنبلة نووية، قائلا: "غير مسؤولة وتزيد من مشاعر الغضب والاحتقان وتصريحاته تكشف عن قدر كبير من الكراهية والعنصرية وهذا هو ما أدى إلى ما نحن فيه الآن وهي مواقف متطرفة وغير مسؤولة تؤجج المشاعر وتقود إلى العنف، ومصر نددت بتلك التصريحات".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن وزير الخارجية ينسق مع جوزيب بوريل بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتا إلى أن بوريل مهتم بما يحدث بين الفلسطينيين والإسرائيليين. (RT)

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