عندما أرسل الرئيس الأميركي جو بايدن حاملات طائرات إلى الشرق الأوسط بعد هجوم حماس على إسرائيل الشهر الماضي، توجه إلى إيران وحلفائها قائلاً: "لا تصعّدوا".

وبحسب مجلة "The Economist" البريطانية، "منذ ذلك الحين، قامت المجموعات المتحالفة مع إيران بشن هجمات صاروخية على إسرائيل والقوات الأميركية، إلا أن الوضع لم يتطور نحو الأسوأ، حتى الآن. وفي الثالث من تشرين الثاني، ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خطاباً مليئاً بالتهديدات الرنانة، لكنه بدا أيضاً وكأنه يحاول عدم التصعيد الفوري. ومع ذلك، وفي خضم الصراع الدموي في غزة بين إسرائيل وحماس، يتزايد التنافس الأوسع والأكثر خطورة مع إيران. فبعد أن تخلت إدارة بايدن عن نهج عهد سلفها دونالد ترامب المتمثل في ممارسة "أقصى قدر من الضغط" على إيران، سعت في الأشهر الأخيرة بهدوء إلى تخفيف حدة التوترات".

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وتابعت المجلة، "لكن اليوم، لم تثنِ إيران على هجمات حماس فحسب، بل هددت المصالح الأميركية من خلال وكلائها. وفي الحقيقة، يبدو أيضاً أنها تتعاون ضمنياً مع روسيا، وحتى الصين، ما يثير تساؤلات خطيرة حول ما إذا كان بايدن يستطيع إعادة صياغة استراتيجية جديدة للشرق الأوسط. فمنذ السابع من تشرين الأول، كان النهج الذي اتبعته إيران هو إثارة التوترات من دون إثارة مواجهة شاملة، كما وقالت إنها لم تشارك بشكل مباشر في التخطيط لهجوم حماس، وهو ادعاء تدعمه التصريحات العامة الأميركية والإسرائيلية في الغالب. وساهمت الهجمات التي شنتها الجماعات التابعة لإيران على القواعد الأميركية في العراق وسوريا إلى رفع حدة التوترات من دون أن تصل المنطقة إلى نقطة الغليان".

ورأت المجلة أن "وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، كان نشطا مثل نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في المشاورات الإقليمية. وحثت العديد من الدول إيران على التدخل، سواء لاحتواء الصراع أو المساعدة في إطلاق سراح الرهائن. وتأمل إيران في تعزيز نفوذها وإفساد الخطط المدعومة من الولايات المتحدة لتوثيق الروابط بين أميركا وإسرائيل ودول الخليج بموجب اتفاقيات إبراهيم. وها هي تراقب بسعادة تعرض المعسكر المؤيد لأميركا لضغوط متزايدة، خاصة بعد قيام إسرائيل والدول العربية بسحب سفرائها من عواصم بعضهم البعض، وكذلك مع تزايد التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الغرب".

وبحسب المجلة، "على الرغم من ذلك، لا يزال من السابق لأوانه أن تشعر إيران بالشماتة، خاصة وأن الولايات المتحدة تقوم حالياً بتغيير سريع وربما عميق لسياستها تجاه إيران. فبعد أن حاولت وفشلت في استعادة الاتفاق النووي، اختارت إدارة بايدن الدبلوماسية الخافتة. قبل السابع من تشرين الأول، كانت هناك تفاهمات هشة، حيث قامت إيران بتخفيف تركيز اليورانيوم الذي يتم إنتاجه في أجهزة الطرد المركزي لديها، وفي المقابل، خففت أميركا من تنفيذ العقوبات. وارتفعت صادرات النفط الإيرانية من حوالي 380 ألف برميل يوميا في عام 2020 إلى حوالي 1.5 مليون الآن، معظمها إلى الصين عبر وسطاء غامضين".

وتابعت المجلة، "أصبح من المستحيل الآن الحفاظ على هذا النهج الذي يتبعه البيت الأبيض، ويعود السبب إلى أن إيران تتعاون بشكل متزايد مع روسيا، وتقيم علاقات اقتصادية أوثق مع الصين. وكما قال بلينكن أمام مجلس الشيوخ في الحادي والثلاثين من تشرين الأول: "بإيجاز: بالنسبة لخصومنا، سواء كانوا دولاً أو غير دول، فإن هذه كلها معركة واحدة"، كما وحض الكونغرس على إقرار ميزانية تكميلية بقيمة 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا وتايوان. وأضاف أن هناك "صلات عميقة" بين أعداء أميركا، فإيران تزود روسيا بطائرات مسيّرة لاستخدامها في أوكرانيا، ويتعاون الطرفان في سوريا، وقد استضافت روسيا زواراً من حماس في موسكو، وبحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن مجموعة "فاغنر" الروسية تزود حزب الله بأسلحة مضادة للطائرات. إذاً، كيف يمكن لأميركا أن ترد على كل هذا؟"

ورأت المجلة أن "الجمهوريين في الكونغرس يريدون أن تصبح الإدارة أكثر صرامة. ومن المحتمل أن يفرض بايدن المزيد من العقوبات، على الرغم من أن "الضغط الأقصى" الذي مارسه ترامب لم يغير سلوك إيران بشكل ملحوظ. ومع ذلك، يدرك هو ومستشاروه أيضاً أن مواصلة العمل العسكري ضد إيران يشكل مقامرة ضخمة، فمهاجمة مواقعها النووية من شأنه في أفضل الأحوال أن يؤدي إلى تأخير البرنامج، وفي أسوأ الأحوال قد يدفع إيران إلى الاندفاع نحو إنتاج القنبلة النووية، وربما يشعل فتيل الحرب الإقليمية التي تخشاها أميركا. ونتيجة لذلك فإن الدبلوماسية مع إيران هي الفكرة التي لن تموت، حتى ولو كانت البدائل موجودة".

وختمت المجلة، "في الحقيقة، هناك أمر واحد من شأنه أن يجعل الحرب في غزة أكثر رعباً، ألا وهو أن تقف إيران المسلحة نووياً خلف "محور المقاومة" التابع لها. إن الهجوم الذي تشنه حماس يجعل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يبدو أكثر ضرورة من أي وقت مضى، ومع ذلك فهو أكثر صعوبة من أي وقت مضى".