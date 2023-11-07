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عربي-دولي

إندونيسيا ترد على اتهامات الجيش الإسرائيلي بشأن غزة

Lebanon 24
07-11-2023 | 03:55
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نفت إندونيسيا، الثلاثاء، تصريحات أدلى بها متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال فيها إن هناك شبكة من الإنفاق أسفل مستشفى موّلت بناءه شمال قطاع غزة المحاصر والفقير، مع دخول الحرب الإسرائيلية عليه شهرها الثاني.
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والحديث هنا عن المستشفى الإندونيسي الذي يقع شمال قطاع غزة، وبات يتعرض هو ومحيطه لقصف إسرائيلي تكثف في الأيام الأخيرة.
 
 
وقالت وزارة الخارجية في إندونيسيا في بيان نقلته وكالة "فرانس برس": "إن المستشفى الإندونيسي في غزة منشأة بناها الشعب الإندونيسي بالكامل لأهداف إنسانية تتمثل في خدمة الحاجات الطبية للشعب الفلسطيني في غزة".
 
 
وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ذكر ليل الاثنين الثلاثاء، إن "هناك معلومات استخبارية تفيد بأن حركة حماس تستعمل المنشآت الصحية في غزة لغايات إرهابية، بما في ذلك المستشفى الإندونيسي".
 

الفلسطينيون ينفون ذلك
 
 
في المقابل، ينفي الفلسطينيون بشكل قاطع استخدام هذه المستفشيات لأغراض عسكرية.
 
 
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية في رام الله مي كيلة: "إن الإداعات الإسرائيلية بشأن مشافي غزة هدفها خلق الأعذار لاستهدافها".


وبدوره، ذكر الطبيب النرويجي، مادس غيلبرت، الذي عمل لسنوات في مجمع الشفاء الطبي، المركز الصحي الأبرز بغزة، أنه لم ير طوال عمله في المستشفى أي وجود عسكري.
 
وتقول أرقام فلسطينية إن الغارات الإسرائيلية على غزة استهدفت 110 منشأة صحية، وجرى إخراج 16 مستشفى و32 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة بسبب القصف ونفاد الوقود. (سكاي نيوز)
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