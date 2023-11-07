Advertisement

عربي-دولي

3 مسيّرات هاجمت قاعدة للتحالف الدولي في أربيل.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-11-2023 | 04:48
A-
A+
Doc-P-1127493-638349546567814034.png
Doc-P-1127493-638349546567814034.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هاجمت ثلاث طائرات مسيّرة قاعدة للتحالف الدولي في أربيل، وفق ما نقلت شبكة "رووداو" الكردية عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.

وكانت فصائل عراقية أعلنت أنها دخلت في حرب ضد إسرائيل، واعتبرت القواعد العسكرية الأميركية في العراق أهدافا لها، وذلك ردا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
Advertisement

ونفذت الفصائل العراقية المسلحة عمليات قصف متواترة على بعض من تلك القواعد الأميركية، ومنها عين الأسد غربا قرب الحدود السورية وحرير الواقعة في محافظة أربيل بشمال البلاد.

ويوم السبت الماضي، صرح الرئيس العراقي عبد اللطيف بأن بلاده لم تعد مصدرا لتهديد أي طرف ولم تعد بؤرة مصدرة للأزمات، وذلك بعد أن أشاد الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية بهجمات جماعات مسلحة في العراق على قوات أميركية.

وفي زيارة غير معلنة لبغداد، اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الأحد الماضي، أن الهجمات ضدّ القوات الأميركية في العراق وسوريا، والتي اشتدّت وتيرتها بعد بدء الحرب بين حماس وإسرائيل، "غير مقبولة على الإطلاق".

وقالت الخارجية الأميركية، إن بلينكن حث السوداني على محاسبة المسؤولين عن الهجمات المستمرة على الأميركيين في العراق.

كما أوضح الوزير الأميركي، أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وأفرادها.

ولم يتمّ الإعلان مسبقاً عن زيارة بلينكن لبغداد، والتي كشفت عنها رئاسة الوزراء العراقية في بيان، لأسباب أمنية.(العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-11-07
07:41 | 2023-11-07
07:30 | 2023-11-07
07:00 | 2023-11-07
06:45 | 2023-11-07
06:45 | 2023-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24