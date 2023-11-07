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الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على موقع لحماس في غزة (فيديو)

Lebanon 24
07-11-2023 | 06:11
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، سيطرته على "موقع عسكري تابع لحماس" في شمال غزة.
 
وقال جيش العدو في بيان: "سيطر مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي من فريق اللواء القتالي السابع على معقل عسكري لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة في اليوم الماضي، حيث تم العثور على قاذفات مضادة للدبابات وصواريخ وأسلحة مختلفة ومواد استخباراتية في الموقع".
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وأضاف: "هاجمت طائرة مقاتلة مجموعة مكونة من حوالي 10 إرهابيين، كما تم التعرف على فرقة مضادة للدبابات كانت تعمل بالقرب منهم، ووجهوا طائرة أخرى لمهاجمة المجموعة"، معلنا أنه هاجم خلال الليل عشرات المواقع لإطلاق قذائف الهاون.

وتابع: "تم العثور على عدد من الإرهابيين التابعين لمنظمة حماس الإرهابية، الذين تحصنوا في مبنى بالقرب من مستشفى القدس حيث خططوا لشن هجوم ضد قواتنا. ووجه المقاتلون طائرة لمهاجمة الإرهابيين. وأدى الهجوم إلى انفجارات كبيرة مما يؤكد وجود مستودع أسلحة تابع لمنظمة حماس في بيئة مدنية". (روسيا اليوم)
 
 
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