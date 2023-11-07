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عربي-دولي
حرب غزة الملف الأهم.. بلينكن يصل إلى اليابان لاجتماعات مجموعة السبع
Lebanon 24
07-11-2023
|
06:45
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وصل وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى اليابان للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة السبع المتوقع أن تسعى للتوصل إلى موقف مشترك بشأن غزة.
وسيشارك بلينكن في المباحثات التي تستمر يومين في طوكيو، عقب جولته السريعة الأخيرة في الشرق الأوسط، ويتوقع أن "يطلع نظراءه على نتائج جولته ... وعلى التقدم المحرز في إيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة، وجهود احتواء الحرب"، على ما قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية.
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ونقلت وكالة "رويترز" عن وزيرة خارجية اليابان، يوكو كاميكاوا، قولها: "ندعم الجهود الدبلوماسية الأميركية المتعلقة بإسرائيل والقضية الفلسطينية".
المصدر:
الحرة
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