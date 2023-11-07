"تحية من زيلينسكي".. جدل واسع في كييف حول مقتل مساعد زالوجني

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تشهد أوكرانيا في الوقت الراهن، مناقشات واسعة حول مقتل غينادي تشاستياكوف مساعد قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني نتيجة انفجار قنبلة يدوية في يده.وتعتقد وزارة الداخلية الأوكرانية أن تشاستياكوف فقد حياته نتيجة لحادث مؤسف.ولكن لا يستبعد العديد من الخبراء والسياسيين ووسائل الإعلام أن يكون مصرع تشاستياكوف مرتبطا بالصراع بين فلاديمير زيلينسكي وزالوجني وسط حديث عن انتخابات مبكرة، حيث يمكن أن يصبحا متنافسين خلالها.يوم الاثنين الماضي، احتفل تشاستياكوف بعيد ميلاده الـ39 ووفقا لصحيفة "أوكرانيسكايا برافدا" وقع انفجار في منزل تشاستياكوف عندما كان الضابط مع زوجته وابنه وابنته في المنزل.وبحسب بعض وسائل الإعلام، تلقى الرائد مجموعة من الهدايا من زملائه في العمل ومن بينها صندوق فيه زجاجة ويسكي بلاك ليبل مع 6 أقداح على شكل قنابل يدوية.وأسفر الحادث عن مقتل الرائد وإصابة ابنه بجروح خطيرة، بينما لم تصب الزوجة والابنة بأية أضرار.وكان زالوجني أول من أكد وفاة تشاستياكوف، ووصفه بأنه صديقه. وكتب زالوجني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن "عبوة ناسفة مجهولة انفجرت في إحدى الهدايا".من جانبها استبعدت الداخلية الأوكرانية، احتمال وقوع جريمة قتل، وأكدت أن سبب مقتل الضابط كان تعامله غير الحذر مع قنبلة يدوية. وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو، إن الحديث يجري عن قنابل يدوية من الطراز الغربي الجديد. وعثرت الشرطة على خمس قنابل يدوية أخرى غير منفجرة في الشقة، وتم إرسالها إلى المختبر للفحص. (روسيا اليوم)