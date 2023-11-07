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عربي-دولي
مصر.. القبض على المرشح السابق أحمد طنطاوي وإحالته للمحاكمة
Lebanon 24
07-11-2023
|
11:00
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قال المحامي محمد أبو الديار، إن جهات التحقيق قررت إحالة النائب السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية.
وقال المحامي في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري، إنه تمت إحالة طنطاوي للمحاكمة بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
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وأوضح المحامي أن المتهمين يواجهون اتهامات بمشاركة جماعة بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
وتابع أن جهات التحقيق حددت اليوم الثلاثاء لنظر القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 28 تشرين الثاني، بناء على طلب منه بالاطلاع على القضية وتصويرها. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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