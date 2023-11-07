ما نوع أسلحة الغواصة النووية الأميركية "فلوريدا" وما الجهة المستهدفة؟

نقلت "بلومبرغ" عن مصادر أن الغواصة الأميركية من طراز أوهايو يو إس إس "فلوريدا" دخلت مياه الخليج، فيما تأمل واشنطن من ذلك إظهار القوة وردع طهران لتجنب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وبحسب الوكالة، فإن الغواصة "فلوريدا" وعلى الرغم من أنها تعمل بالطاقة النووية إلا أنها لا تحمل أسلحة نووية، ومع ذلك يمكن تسليح الغواصة بما يصل إلى 154 صاروخ كروز توماهوك، ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 66 من القوات الخاصة البحرية الأميركية على متنها.

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وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قد قال أمس الأثنين، إن الولايات المتحدة أرسلت غواصة من طراز "أوهايو" إلى الشرق الأوسط، ولم ترد أي معلومات عن الغواصة الأميركية التي تم إرسالها إلى الشرق الأوسط أو مكان تمركزها بالضبط.



وقبل ذلك، كانت تغريدة قد ظهرت في صفحة القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية على موقع التواصل الاجتماعي "غكس" أفادت بوصول الغواصة "أوهايو" إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية. كما ذكر الجنرال باتريك رايدر المتحدث باسم "البنتاغون"، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة سترسل 300 جندي إلى منطقة القيادة المركزية الأميركية، دون أن يذكر مواقع القوات على وجه التحديد، لكنه أكد على أنها لن ترسل إلى إسرائيل. (روسيا اليوم)