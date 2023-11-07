أمام البرلمان.. الملك تشارلز يعلق على الحرب في غزة

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ألقى الملك تشارلز خطاب ملكي له في البرلمان البريطاني، تطرق فيها لقضايا عدة، منها الحرب الدائرة في قطاع غزة.وقال الملك تشارلز خلال كلمته الثلاثاء: "وزرائي يعملون عن قرب مع الحلفاء العالميين، لمعالجة أبرز التحديات الأمنية الراهنة، والتي تشمل عواقب الهجوم البربري والإرهابي الذي تم بحق الشعب في إسرائيل".وأضاف ملك بريطانيا: "تعمل حكومتي على تسهيل الدعم الإنساني في غزة، ودعم قضية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط". (سكاي نيوز)