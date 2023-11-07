مجدداً... غانتس يهاجم نتنياهو

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هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس للمرة الثانية خلال أسبوع، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأمور تخص تحديد المسؤول عن الفشل في منع وقوع هجوم الفصائل الفلسطينية 7 تشرين الأول ما يهدد حكومة الحرب بالانهيار.وبالرغم من تشكيل حكومة طوارئ مشتركة، إلا أن الخلافات طفت للسطح بينهما من جديد، وهذه المرة بشأن أسلوب إدارة الحرب نفسها، إذ طلب غانتس من نتنياهو مؤخراً حذف تغريدة يقول فيها إن احتجاجات جنود الاحتياط وتهديد بعضهم بعدم أداء الخدمة العسكرية ربما شجَّعا حركة حماس على شن هجومها على المستوطنات.واعتبر غانتس ما فعله نتنياهو تهربا من المسؤولية، قائلا على منصة "إكس": "التهرب من المسؤولية (وتوزيع الاتهامات المزعومة) في وقت الحرب يشكّلان ضربة للبلاد".من جهته، نفى نتنياهو أن يكون قصد هذا المعنى، وفي بيان أصدره مكتبه قال: "خلافا لما نشر، لم يقل رئيس الوزراء بأي حال من الأحوال إن رفض جنود الاحتياط هو الذي دفع حماس إلى مهاجمة إسرائيل".أما في 29 تشرين الأول فهاجم غانتس شريكه نتنياهو، بسبب تغريدة أيضا نشرها، حمَّل فيها رئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات العسكرية ورئيس الشاباك مسؤولية الفشل في صد هجوم حماس، حيث اعتبر غانتس أن وقت الحرب يحتاج إلى دعم قيادات وقوات الأمن والجيش بعيدا عن تصريحات تضر "صمود" الشعب.وحذف نتنياهو التغريدة تحت ضغط الانتقادات.كما أظهر استطلاعٌ للرأي في إسرائيل أنّ أغلبية كاسحة ترغب في استقالة نتنياهو، بينما حمّله كثيرون مسؤولية الهجمات، وعبروا عن عدم ثقتهم بإدارته للقتال ضد حماس، مطالبين بانتخابات مبكرة.جاء في الاستطلاع الذي نشرته القناة الإسرائيلية 13، الأحد، أن 67 بالمئة يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل فورا أو بنهاية القتال، ومن بين هؤلاء يعتقد 47 بالمئة أنه يجب أن يرحل بعد انتهاء القتال، بينما يرى 29 بالمئة بأن يرحل فورا.في المقابل، يرى 18 بالمئة أنه يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصبه بعد انتهاء القتال.وحمّل الاستطلاع أيضا نتنياهو مسؤولية الفشل في توقع والتعامل مع هجمات حماس، وهو ما قال به 44 بالمئة من عينة الاستطلاع.وبينما عبّر 56 بالمئة عن عدم ثقتهم في قدرته على إدارة القتال الدائر في غزة، وأشار 28 بالمئة فقط إلى أنهم يثقون في إدارته.