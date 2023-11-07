حادثة هي الأولى في التاريخ العسكري... إسرائيل تعترض صاروخاً خارج الغلاف الجوي

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ذكرت صحيفة "ليفيغارو" الفرنسية، الثلاثاء، أن منظومة "آرو 2" الدفاعية الإسرائيلية أسقطت قبل أيام صاروخا أطلقته الحوثيون من اليمن، وذلك خارج الغلاف الجوي، في حادثة هي الأولى في التاريخ العسكري.وقالت الصحيفة إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ اعتراض من خارج الغلاف الجوي أثناء معركة.وهذه هي المرة الأولى في التاريخ العسكري العالمي، فلم يحدث من قبل قط أن حدث اعتراض على ارتفاع 100 كيلومتر تقريبا.والمقصود هنا "خط كارمان"، الذي يفصل الغلاف الجوي للأرض عن الفضاء الخارجي.وعلقت صحيفة "ليفيغارو " الفرنسية على هذا الحدث، وقالت إنه هذه هي المعركة الفضائية الأولى التي تخوضها إسرائيل.وأفادت الصحيفة "أن ما غاب عن الأخبار لحظة الإعلان اعتراض الصاروخ حينها هو أن اليمن يبعد عن إسرائيل أكثر من 2200 كيلومتر، إذ اكتفى بيان الجيش الإسرائيلي بالقول إن منظوماته اعترضت صاروخ "في الوقت والزمن المناسبين للعمليات".وقالت إن الحوثيين أطلقوا صاروخ "قادر" وهو نسخة من صواريخ "شهاب" الإيرانية.وفي معلومات عن "آرو 2"، فهو نظام دفاع جوي إسرائيلي لاعتراض الصواريخ البعيدة المدى.كانت إسرائيل بدأت قبل ثلاثة عقود في تطوير منظومة "آرو" عقب حرب الخليج 1991 عندما سقطت الصواريخ العراقية على إسرائيل، وأخفقت منظومة "باتريوت" الأميركية في اعتراضها.نشرت إسرائيل هذه المنظومة قبل 25 عاما للمرة الأولى.يشغّل الجيش الإسرائيلي عدة بطاريات لصواريخ "آرو 2"، وفقا لصحيفة"هآرتس"، لكن لم تذكر رقما محددا.المنظومة قادرة على استهداف الصاروخ البالستي حتى في حال تفككه إلى عدة رؤوس حربية.وفي وسع هذه المنظومة اعتراض الصواريخ على ارتفاع شاهق جدا يصل إلى الفضاء الخارجي، طبقا لتقارير أجنبية.وذكرت "هآرتس" أن هذه أول عملية اعتراض تقوم بها المنظومة الدفاعية الإسرائيلية ضد صاروخ بالستي، وقالت إن الصاروخ قطع أطول مسافة لهذا النوع من الصواريخ البعيدة المدى في العالم.وأضافت أن عملية الإسقاط تمت خارج الغلاف الجوي.