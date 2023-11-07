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بقصف إسرائيلي.. استشهاد صحفي فلسطيني مع عدد من أقاربه في غزة

Lebanon 24
07-11-2023 | 09:24
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استشهد الصحفي بوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" محمد أبو حصيرة، مع عدد كبير من أفراد عائلته، في قصف إسرائيلي بمدينة غزة، اليوم الثلاثاء.

وقال الإعلام الرسمي الفلسطيني، في بيان إن "استهداف الصحفيين وعائلاتهم جزءا من حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين  في قطاع غزة"، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على خبر استشهاد الصحفي أبو حصيرة. 
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وباستشهاد أبو حصيرة يرتفع عدد الشهداء الصحفيين العاملين في الإعلام الرسمي الفلسطيني إلى خمسة، منذ بداية الحرب بين إسرائيل وغزة في 7 تشرين الأول الماضي.

واستشهد أكثر من 27 صحفيا على الأقل في قطاع غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم  السابع من تشرين الأول، بحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين. (الحرة)
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