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عربي-دولي

اليمن... رئيس أركان الجيش ينجو من محاولة اغتيال في مأرب

Lebanon 24
07-11-2023 | 11:52
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نجا رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، صغير بن عزيز، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبه في محافظة مأرب اليمنية.


وذكر مصدر عسكري يمني بأن بن عزيز، نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة في مأرب، شمال شرقي اليمن، أثناء عودته إليها بعد زيارة خارجية.
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وأشار المصدر الى أن "محاولة الاغتيال تأتي ضمن مساع فاشلة لمحاولة ثني الفريق الركن بن عزيز، عن مواقفه الوطنية ودوره البارز في دعم بناء مؤسسة عسكرية مبنية على أسس وطنية لاستعادة النظام الجمهوري وحماية المكتسبات الوطنية".
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