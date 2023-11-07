عمليات جراحية "دون تخدير".. منظمة تصف أوجاع الجرحى في غزة

كشف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريسيتان ليندميير الأوضاع المأساوية التي تعيشها دور الرعاية الصحية في غزة، وأن بعض الأطباء يجرون عمليات جراحية، بينها عمليات بتر أطراف، دون تخدير.

ونقلت رويترز عن ليندميير في إفادة صحفية "أكثر من 160 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم في أثناء الخدمة، بينما يتولون رعاية المصابين والمرضى. هؤلاء هم من يحافظون على النظام الصحيبتفانيهم ويجدون بطريقة ما وسيلة للحفاظ على مستوى معين منالخدمة".

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وفي أحدث حصيلة قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والذين سقطوا جراء القصف العنيف والمكثف على قطاع غزة ارتفع إلى أكثر من 10 ألف قتيل.

وقالت وزارة الصحة ارتفعت "حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح".

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 70% من ااشهداء الذين سقطوا في الضفة والقطاع هم من الأطفال والنساء والمسنين. (سكاي نيوز)