Advertisement

عربي-دولي

من العراق.. "المقاومة الإسلامية" تستهدف قاعدة أميركية في سوريا

Lebanon 24
07-11-2023 | 12:11
A-
A+
Doc-P-1127638-638349813881056059.jpg
Doc-P-1127638-638349813881056059.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان، اليوم، استهداف قاعدة أميركية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي في سوريا.


وجاء في البيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، القاعدة الأميركية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:56 | 2023-11-07
18:30 | 2023-11-07
17:52 | 2023-11-07
17:27 | 2023-11-07
16:42 | 2023-11-07
16:34 | 2023-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24