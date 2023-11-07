من العراق.. "المقاومة الإسلامية" تستهدف قاعدة أميركية في سوريا

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان، اليوم، استهداف قاعدة أميركية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي في سوريا.





وجاء في البيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، القاعدة الأميركية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

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