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عربي-دولي

حماس تدعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتزويد غزة بالمياه

Lebanon 24
07-11-2023 | 13:00
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دعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" الأمم المتحدة والأطراف الدولية إلى الضغط على إسرائيل لإعادة إمدادات المياه لقطاع غزة.

 
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جاء ذلك في بيان للحركة، مع تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في معظم أرجاء القطاع، لا سيما مدينة غزة ومحافظتها الشمالية.

 

ومنذ اندلاع الحرب الراهنة بين "حماس" وإسرائيل، تقطع الأخيرة إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان قطاع غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.

 

وحذرت "حماس" من "شح المياه في قطاع غزة، وسياسة الاحتلال الفاشي الذي يستخدم العقاب الجماعي وقطع إمدادات المياه للضغط على المدنيين لتهجيرهم من منازلهم وأماكن سكناهم".

 

ودعت الأمم المتحدة والأطراف الدولية "لوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية التي تُفضي إلى إبادة جماعية، والعمل بشكل فوري على إعادة إمدادات المياه".

 

كما دعت إلى تقديم الدعم اللازم "لجميع أبناء شعبنا في القطاع، بما في ذلك مدينة غزة والشمال التي يتواجد فيهم نحو 900 ألف فلسطيني". (وكالات)

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