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عربي-دولي

تحذير عاجل من وزير الدفاع الإسرائيليّ لسكان غزة... هذا ما طلبه منهم

Lebanon 24
07-11-2023 | 13:07
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، "أكرر مطالبة المدنيين في غزة بالتحرّك جنوبا قبل أنّ تتمّ إصابتهم".
 
 
 
 
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