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الجيش الإسرائيلي: العمليات القتالية باتت وسط غزة

Lebanon 24
07-11-2023 | 13:37
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أشار الجيش الإسرائيلي الى أن المعارك باتت وسط مدينة غزة، وهي أكبر مدينة في القطاع الفلسطيني الساحلي الذي يحمل نفس الاسم.

أعلن ذلك قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، يارون فينكلمان، وقال نحن نقاتل الآن في المراكز الرئيسية لقطاع غزة، مضيفاً: "للمرة الأولى منذ عقد من الزمان، تقاتل قوات الجيش الإسرائيلية في قلب مدينة غزة. في قلب الرعب".
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وفي تصريح صحفي، وشدد على أن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد "حماس" في قطاع غزة هي "حرب معقدة وصعبة، ولها تكاليفها".
 
وأشار القائد العسكري إلى أن "الأهداف واضحة: تدمير منظمة حماس الإرهابية وتهيئة الظروف لعودة الرهائن إلى ديارهم".

وأوضح أن القوات الإسرائيلية تعمل الآن على اكتشاف الأنفاق وتدميرها، وتدمير الأسلحة، ومواصلة التقدم.
 
وأكد أن الجيش الإسرائيلي :لن يهدأ ولن يتوقف حتى تكتمل مهمته".
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