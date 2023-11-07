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عربي-دولي

الخارجية الأميركية: نعارض تهجير الفلسطينيين بشكل قسري من غزة

Lebanon 24
07-11-2023 | 14:16
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، أنها تعارض احتلالا جديدا طويل الامد لقطاع غزة من جانب اسرائيل، بعدما تعهد رئيس وزرائها بينيامين نتنياهو ضمان "أمن شامل" للقطاع المحاصر بعد الحرب.

 

وصرح نائب المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيدانت باتيل للصحفيين "في شكل عام، لا نؤيد إعادة احتلال غزة ولا إسرائيل تؤيد ذلك".

 

وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن تعليقات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقناة إيه.بي.سي التلفزيونية قال فيها إن إسرائيل ستتولى "لأجل غير مسمى" المسؤولية الأمنية الشاملة عن القطاع الفلسطيني.

 
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وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل "ستحتفظ بحرية العمل الكاملة للرد على أي وضع في قطاع غزة" بمجرد انتهاء الحرب.

 

وفي حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع صباح الثلاثاء، قال يوآف غالانت إنه "في نهاية هذه "الحملة"، ستنتهي حماس، كمنظمة عسكرية أو هيئة حاكمة في غزة، من الوجود".

 

وأضاف غالانت: "لن يكون هناك أي تهديد أمني لإسرائيل من غزة، وستحتفظ إسرائيل بحرية العمل الكاملة للرد على أي وضع في قطاع غزة يشكل أي نوع من التهديد"، حسبما يمكن سماع غالانت في تسجيل لموقع يديعوت أحرونوت.

 

ومن جهة أخرى، أكد باتيل اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تدعم أي نقل قسري للفلسطينيين خارج غزة وإن هذا الأمر لا تسعى إليه واشنطن وليس مطروحا على الطاولة.

 

وسعى المسؤولون الأميركيون إلى طمأنة الدول العربية خاصة مصر والأردن من أن واشنطن لا تدعم فكرة تهجير سكان غزة سواء إلى سيناء أو مناطق في الأردن.

 

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