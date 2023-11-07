ترحيل 600 مصري دخلوا ليبيا "خلسة"

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أعلنت السلطات الليبية ترحيل 600 مصري دخلوا أراضيها بطرق غير شرعية.وذكر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي أن السلطات قررت ترحيل 600 مهاجر مصري إلى بلادهم عبر معبر مساعد الحدودي.وأشار الى أنه سيتم نقلهم بعد ذلك إلى معبر السلوم على الحدود المصرية الليبية.